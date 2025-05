PCP anuncia moção de rejeição do programa do Governo

[em atualização]

O Partido Comunista Português anunciou esta terça-feira que irá avançar com uma moção de rejeição ao programa de Governo, que terá um "significado político" e de "combate ao Governo e à sua política em todas as frentes".

"Por nós, nenhuma destas medidas avança e a primeira iniciativa para travar isso é a apresentação de uma moção de rejeição ao programa do Governo", disse o secretário-geral do PCP Paulo Raimundo, em conferência de imprensa, na sede do partido.



"Não temos grandes ilusões. Não há nada que negue à partida uma moção que ainda se desconhece", disse Paulo Raimundo, o secretário-geral em conferência de imprensa.

Nas eleições deste domingo, a CDU teve 3,03% dos votos, conseguindo três deputados - menos um do que teve nas eleições do ano passado.