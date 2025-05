Pedro Nuno Santos foi a Belém despedir-se e desejar estabilidade política

O ainda líder do PS, Pedro Nuno Santos, foi ao Palácio de Belém fazer uma despedida institucional do Presidente da República. Esta terça-feira à tarde, teve uma reunião de menos de 20 minutos com o Chefe de Estado, e no final desejou estabilidade política para o país.

"Desejo que a situação política em Portugal se estabilize rapidamente e que o país possa fazer o seu caminho superando os problemas que ainda temos", afirmou aos jornalistas à saída do Palácio de Belém.

Numa curta declaração, Pedro Nuno Santos não se pronunciou sobre a possível posição do PS em relação ao provável governo liderado pela AD, que não terá maioria absoluta no Parlamento. O líder do PS - que está de saída no próximo sábado - aproveitou o momento para vincar as boas relações que manteve com Marcelo Rebelo de Sousa.

"Uma reunião, da minha parte, de despedida, muito importante para nós. Prezei sempre boas relações institucionais com o presidente da República", garante Pedro Nuno Santos, que fala numa relação que remonta aos tempos em que era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Montenegro recebido de manhã: reunião "normal"

O líder do PSD e atual primeiro-ministro assegura que a reunião desta terça-feira, com Marcelo Rebelo de Sousa, correu de forma "normal" e não prestou mais declarações aos jornalistas, depois de desejar "boa tarde e bom trabalho".

Luís Montenegro foi o primeiro a ser recebido pelo Presidente da República, audiências que acontecem sempre antes de Marcelo Rebelo de Sousa indigitar o primeiro-ministro.

Na comitiva do PSD, além de Luís Montenegro, estavam Hugo Soares, líder parlamentar, Leonor Beleza e Inês Palma Ramalho, vice-presidentes do PSD.

Ainda esta tarde, às 17h, o Chega é recebido por Marcelo Rebelo de Sousa.