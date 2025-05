Reunião com Marcelo "foi normal": Montenegro já saiu do Palácio de Belém

O líder do PSD e atual primeiro-ministro assegura que a reunião desta terça-feira, com Marcelo Rebelo de Sousa, correu de forma "normal" e não prestou mais declarações aos jornalistas, depois de desejar "boa tarde e bom trabalho".

Luís Montenegro foi o primeiro a ser recebido pelo Presidente da República, audiências que acontecem sempre antes de Marcelo Rebelo de Sousa indigitar o primeiro-ministro.

Na comitiva do PSD, além de Luís Montenegro, estavam Hugo Soares, líder parlamentar, Leonor Beleza e Inês Palma Ramalho, vice-presidentes do PSD.

É provável que o PSD ainda volte a ser ouvido pelo Presidente da República, que vai agora perceber qual é o posicionamento dos partidos da oposição em relação à AD, que venceu as eleições sem maioria absoluta.

PS teve reunião de menos de 20 minutos

Poucos minutos antes das 15h chegou a comitiva do Partido Socialista, composta pelo ainda líder, Pedro Nuno Santos, pelo presidente, Carlos César, e pela secretária-geral da Juventude Socialista.

Depois da hecatombe eleitoral, Pedro Nuno Santos vai sair de cena no próximo sábado e Carlos César vai assumir o cargo interinamente. Será o presidente do PS a agarrar nas rédeas dos socialistas e garantir a continuidade com o próximo líder socialista.