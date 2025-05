"Vamos ter estabilidade", diz Marcelo, depois de receber PSD, Chega e PS

O Presidente da República iniciou esta terça-feira a ronda de audições aos partidos que obtiveram assento parlamentar, nas eleições legislativas do último domingo, começando pelo PSD, PS e Chega.

No caso do presidente social-democrata, Luís Montenegro disse apenas que a reunião foi “normal”, enquanto o ainda líder socialista, Pedro Nuno Santos, apelou a “estabilidade no país”. André Ventura do Chega foi quem prestou declarações mais longas após o encontro com Marcelo: disse que será “farol de estabilidade”, mas que está pronto para apresentar um “governo alternativa” se Portugal voltar às urnas.

Estas audições são um passo obrigatório, antes da indigitação do primeiro-ministro e da formação do novo governo. Marcelo Rebelo de Sousa já avisou, ainda durante a campanha eleitoral, que só vai dar posse a um governo que “tenha condições para arrancar o seu programa”.

[Notícia atualizada às 20h08]