Ventura garante que Chega será "farol da estabilidade": "O país não quer mais eleições"

Ventura indicou também que, "apesar do mar de diferenças" para a AD e PS, o Chega será “farol de estabilidade” e refere que o líder da oposição "deve escrutinar e apresentar alternativa ao Governo", ao contrário do último ano, em que "a AD optou por governar com o Partido Socialista".

"Todos os dados indicam que o Chega terá essa vitória fora do território nacional , mas esses dados só se confirmarão no dia 28 de maio", começou por dizer André Ventura, agradecendo antes a Marcelo pela "preocupação durante os internamentos e crise de saúde durante a campanha eleitoral".

Depois de cerca de 40 minutos de reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura falou aos jornalistas para prometer que o Chega será um “farol de estabilidade”, mas que o líder da oposição (que deverá ser o seu partido com os resultados da emigração) "deve escrutinar e apresentar alternativa ao Governo".

Pedro Nuno Santos foi a Belém despedir-se e desejar estabilidade política

O ainda líder do PS, Pedro Nuno Santos, foi ao Palácio de Belém fazer uma despedida institucional do Presidente da República. Esta terça-feira à tarde, teve uma reunião de menos de 20 minutos com o Chefe de Estado, e no final desejou estabilidade política para o país.

"Desejo que a situação política em Portugal se estabilize rapidamente e que o país possa fazer o seu caminho superando os problemas que ainda temos", afirmou aos jornalistas à saída do Palácio de Belém.

Numa curta declaração, Pedro Nuno Santos não se pronunciou sobre a possível posição do PS em relação ao provável governo liderado pela AD, que não terá maioria absoluta no Parlamento. O líder do PS - que está de saída no próximo sábado - aproveitou o momento para vincar as boas relações que manteve com Marcelo Rebelo de Sousa.

"Uma reunião, da minha parte, de despedida, muito importante para nós. Prezei sempre boas relações institucionais com o presidente da República", garante Pedro Nuno Santos, que fala numa relação que remonta aos tempos em que era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Ao que a Renascença apurou, o PS não deu qualquer garantia de viabilização do Governo ou de um futuro Orçamento do Estado, uma vez que na próxima semana vai haver uma nova reunião e Pedro Nuno Santos já deve estar fora de cena.