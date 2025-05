André Ventura está disponível para revisão constitucional e lança prisão perpétua

A Iniciativa Liberal anunciou que vai avançar com um processo de revisão constitucional na nova legislatura. Rui Rocha avançou a notícia após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência das eleições legislativas de domingo.

"Vamos avaliar essa situação [comissão de inquérito à Spinumviva]. Continua a haver dúvidas sobre o primeiro-ministro, que são graves e insustentáveis do ponto de vista político", disse André Ventura em entrevista à SIC transmitida no Jornal da Noite de hoje

O presidente do Chega admite avançar com uma comissão parlamentar de inquérito ao caso da Spinumviva se o primeiro-ministro não der mais esclarecimentos, alegando que permanecem dúvidas "graves e insustentáveis".

“[Maioria de dois terços] É histórico. Só não avançamos se não quisermos, sobretudo com reformas estruturantes nas várias áreas”, declarou o presidente do Chega.

Segundo o líder do Chega, isso "não é antever uma crise política", mas apenas ter um primeiro-ministro e uma equipa pronta para governar o país, quando e se for necessário.

Na entrevista, feita nos corredores do parlamento, voltou a afirmar que o Chega irá ter um "governo-sombra pronto para governar Portugal" constituído por "uma grande parte" de nomes de fora do partido.

Ventura justificou depois o recurso maioritário a figuras de fora do partido: "Os partidos devem ser forças de transformação, mas nós somos contra os 'jobs for the boys', somos contra o tacho pelo cartão partidário".

Questionado sobre a estabilidade política nos próximos quatro anos, respondeu: "o normal é a legislatura durar o tempo todo, é o que nós queremos, é o que o país deseja, mas se não acontecer quero dizer às pessoas que me sinto pronto para governar".

Sobre a moção de rejeição do programa do governo apresentada pelo PCP, o líder do Chega escusou-se a revelar como vai votar o seu partido, mas prometeu "agir com responsabilidade". "Mas vamos ser muito firmes na luta contra a corrupção e a subsidiodependência", acrescentou.