Ferro Rodrigues. "Avisei dirigentes muito importantes do PS que o Chega iria subir"

O antigo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, considera que o PS e a AD “tiveram muita responsabilidade no cartório” no crescimento do Chega nas eleições do passado domingo.

Entrevistado por Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques, no programa As Três da Manhã, da Renascença, Ferro Rodrigues disse que avisou "dirigentes muito importantes do Partido Socialista que o Chega iria subir” e que “o PS tinha uma grande responsabilidade nisso, porque confundia um adversário, que é o PSD, com um inimigo da democracia, que é a extrema-direita”.

Na única ação de campanha em que participou, na sexta-feira anterior às eleições, o antigo ministro e dirigente socialista transmitiu aos altos responsáveis a sua “impressão negativa” pela forma como o partido de André Ventura “passou totalmente impune por esta campanha”, tirando partido da forma como o confronto exacerbado entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos subestimou a margem de crescimento do Chega.

“Os partidos pensaram que aquilo que se tinha passado com o grupo parlamentar do Chega na sessão anterior era suficiente para elucidar os portugueses da natureza daquele grupo parlamentar e da necessidade da sua redução ao mínimo”, diz.