Iniciativa Liberal quer avançar com revisão da Constituição

A Iniciativa Liberal (IL) vai avançar com um projeto para a revisão da Constituição. O presidente do partido diz que a IL quer "uma sociedade mais livre" e, sem concretizar, diz que a ser revisto estará, por exemplo, "o papel central do Estado na economia".

A intenção foi confirmada no final de uma reunião de cerca de uma hora entre liberais e o Presidente da República no Palácio de Belém. Aos jornalistas, Rui Rocha recorda que já houve o desejo de revisão constitucional noutras legislaturas. Recorde-se que, em 2022, o processo chegou a ser iniciado pelo partido Chega, mas a discussão não avançou com a interrupção da legislatura em 2023.

Para avançar é necessário reunir dois terços do Parlamento. Para isso, a Iniciativa Liberal necessita das bancadas da AD e do Chega. O presidente da Iniciativa Liberal confirma, ainda assim, que "não falou sobre o assunto" com nenhum dos partidos à direita. "Os partidos necessários são aqueles que quiserem apresentar no processo e, segundo as propostas, votar favoravelmente ou desfavoravelmente", defende.

Rui Rocha diz que a proposta da IL está centrada "em mais liberdade e menos Estado".

Recorde-se que a intenção dos liberais estava já manifestada no programa eleitoral. Já no início da campanha, Rui Rocha, num dos discursos, assumiu que queria acabar com "o socialismo na Constituição".

Rocha não falou com Montenegro e não promete viabilização do programa do Governo

O presidente da Iniciativa Liberal garante que ainda não foi contactado, nem contactou a AD ou Luís Montenegro. "Não houve nenhuma conversa, nem faz sentido que haja. Estamos concentrados no regresso à Assembleia da República e imagino que o primeiro-ministro está ocupado a preparar o programa do Governo. Não há necessidade de reuniões especiais, neste momento", diz.

Quando à viabilização do programa do Governo, Rui Rocha diz que será "responsável" e não se compromete com um voto a favor, abstenção ou contra. O liberal defende que, "como ainda não conhece o Governo, nem o programa" não se vai "vincular a uma posição". Rui Rocha diz que o partido "vai aguardar" e depois "analisar". No entanto, realça que a IL reconhece que a AD "teve uma vitória eleitoral" e que, por isso, os liberais vão ser "responsáveis quanto a isso".

O presidente da IL sublinha que "não fará o que o PCP fez" ao adiantar desde já com uma moção de rejeição. Sobre a moção dos comunistas, Rui Rocha não quis dar relevância, considerando que se trata de "um perfeito disparate".