Marcelo recebe PCP, CDS e BE na quinta-feira

O Presidente da República vai ouvir na quinta-feira o PCP, o CDS-PP e o BE, prosseguindo as audiências aos partidos políticos que obtiveram representação parlamentar nas legislativas antecipadas de domingo sobre a formação do novo Governo.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa irá receber o PCP às 11h30, o CDS-PP às 15h00 e o BE às 17h00 de quinta-feira.

Na terça-feira, o chefe de Estado recebeu o PSD, o PS e o Chega, e anunciou que voltará a ouvir os três maiores partidos na próxima semana, quando forem conhecidos os resultados dos círculos da emigração, que elegem quatro deputados.

Esta quarta-feira, às 11h30, o Presidente da República ouviu a IL, e depois o Livre, às 15h00.

Ficam a faltar audiências aos restantes dois partidos com assento parlamentar: PCP, CDS-PP, BE, PAN e JPP.

Nos termos do n.º 1 do artigo 187.º da Constituição, "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".

A AD (PSD/CDS-PP), liderada pelo atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, venceu as eleições legislativas antecipadas de domingo, com mais de 32% dos votos, sem maioria absoluta. Em coligação, os dois partidos elegeram 89 deputados, dos quais 87 são do PSD e dois do CDS-PP - mais de um terço dos 230 lugares do parlamento, mas longe da maioria absoluta.

Quando falta contabilizar os votos e atribuir os mandatos dos círculos da emigração, o PS é o segundo mais votado, com 23,38% dos votos, e 58 deputados, os mesmos que o Chega, que tem menor votação, 22,56%.

De acordo com os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, segue-se a IL, em quarto lugar, com 5,53% dos votos e nove deputados, e depois o Livre, com 4,2% e seis eleitos.

A CDU (PCP/PEV) obteve 3,03% dos votos e elegeu três deputados, todos do PCP. O BE, com 2%, e o PAN, com 1,36%, elegeram um deputado cada um, assim como o JPP, da Madeira, que teve 0,34% dos votos em termos nacionais.