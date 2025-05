"Não seria boa ideia" excluir PS de uma revisão constitucional, alerta Bacelar Gouveia

O constitucionalista sublinha, por outro lado, que existem limites materiais a uma revisão constitucional, independentemente da maioria que a suporte: "a Constituição tem uma coluna vertebral que nunca pode ser quebrada. Está expressa no artigo 288, que diz respeito aos limites materiais de revisão. Portanto, há um conjunto de princípios, de valores e de direitos que nunca podem ser revistos, qualquer que seja a maioria de revisão".

Já no entender deste constitucionalista, seria possível - e desejável - retirar da Constituição as alusões ideológicas ao socialismo, que ainda persistem: "sim, defendo [essa alteração] porque uma Constituição não pode ser capturada por nenhuma ideologia".

Agora que o PSD, IL e Chega juntos - sem os deputados do PS - garantem os dois terços dos deputados que são necessários para rever a Constituição da República Portuguesa poderiam alterar o que quiserem na lei fundamental, ou há limites inultrapassáveis?

A Constituição tem, digamos, uma coluna vertebral que nunca pode ser quebrada. Está expressa no artigo 288, que diz respeito aos limites materiais de revisão. Portanto, há um conjunto de princípios, de valores e de direitos que nunca podem ser revistos, qualquer que seja a maioria de revisão.

Por exemplo?

A separação dos poderes, por exemplo. A consagração dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos também não podem ser eliminados, não podem ser restringidos. Portanto, as alterações a fazer, ou são alterações técnicas e uma questão que tem sido muito discutida é a de saber se deve, ou não, deve continuar a existir o Tribunal Constitucional. Há muitos juristas que defendem a sua extinção. Não é o meu caso, mas uma maioria das vezes pode acabar com o Tribunal Constitucional e esse poder de fiscalização regressar ao Supremo Tribunal de Justiça. Outras questões, por exemplo, a Constituição ainda acusa alguns vestígios de certas ideologias. É o caso, no preâmbulo, de dizer que nós vamos a caminho de uma sociedade socialista.

O senhor defende que as alusões ideológicas ao socialismo na Constituição deveriam ser abolidas?

Sim. Defendo porque uma Constituição não pode ser capturada por nenhuma ideologia.