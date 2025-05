O Conselho Nacional do PSD que vai votar o apoio do partido à candidatura presidencial de Marques Mendes vai realizar-se no mesmo dia em que o Almirante Gouveia e Melo apresenta a candidatura a Belém, marcada para as 19 horas na Gare Marítima de Alcântara.

Segundo a convocatória a que a Renascença teve acesso, da ordem de trabalhos fazem parte a analise da situação política e o apoio a candidatura presidencial. A reunião acontece 11 dias depois das eleições legislativas que deram a vitória à AD, mas sem a maioria que garanta a estabilidade governativa.

A convocatória não apresenta o nome do candidato, mas Luis Montenegro e outros dirigentes do PSD como Hugo Soares, já deixaram claro que iriam propor ao partido o apoio a Marques Mendes às eleições presidênciais de janeiro de 2026.

Apesar de este ser o tempo de garantir a Marcelo Rebelo de Sousa uma solução estável de governo, Luis Montenegro quer marcar a agenda presidencial e dar o apoio do partido a Marques Mendes que já apresentou a candidatura no dia 6 de fevereiro, em Fafe.

A semana passada, em plena campanha eleitoral Gouveia e Melo anunciou na Renacsença que é candidato à presidência da república e Luis Montenegro considerou que o anúncio "não é um assunto na linha da frente" das prioridades na agenda política, escusando-se a interpretar o momento desta confirmação.

Ainda esta terça-feira, Luis Marques Mendes deixou na Antena 1 duras críticas a Gouveia e Melo, considerando que o almirante pode ser um ricso para a democracia. No dia em que anunciou a candidatura em Fafe, o antigo líder do PSD dizi que o cargo de presidente é "um cargo eminentemente político e deve ser exercido por quem tem esperiência política.

Marques Mendes acrescentava ainda que "o tempo em que vivemos nem aceita política sem princípios, nem recomenda política sem experiência. Não é tempo de aventuras, experimentalismos ou tiros no escuro" disse Marques Mendes.