Revisão constitucional agora? "É atirar gasolina para o fogo", diz o Livre

O co-porta voz do Livre, Rui Tavares, considera que rever a Constituição com a composição do novo Parlamento eleito é "atirar gasolina para o fogo". O deputado lembra que com os novos deputados eleitos "é possível fazer uma maioria constitucional apenas com a direita e a extrema-direita, ao contrário de qualquer revisão constitucional já feita com forças de centro-direita e centro-esquerda".

Depois de ter estado reunido durante uma hora com o Presidente da República, Rui Tavares, acompanhado por mais três deputados do partido, defendeu que "seria importante que Luís Montenegro desse sinais de que esta legislatura não é uma legislatura para se fazer revisões constitucionais".

O responsável do Livre recorda que no ultimo projeto de revisão constitucional apresentado pela IL, em 2023, o partido de Rui Rocha defendida que "o serviço público de rádio e televisão" deixasse de estar "constitucionalmente protegido". "Já sabia que a Iniciativa Liberal gosta de motosserras, agora sabemos que também gosta de mandar gasolina para o fogo", disse sobre o anúncio de Rui Rocha de que a IL vai avançar com um projeto de revisão constitucional.