Revisão constitucional. Duarte Pacheco quer AD a "marcar a agenda" e a incluir PS no acordo

Qualquer processo de revisão constitucional deve envolver sempre o Partido Socialista, mesmo que o seu voto não seja fundamental para aprovar um texto. A opinião é do social-democrata Duarte Pacheco, que recusa o afastamento dos socialistas do consenso constitucional, face à nova correlação de forças no Parlamento.

“O PS deve estar envolvido nesse processo. Mas seja aí, seja na Justiça, seja na habitação, seja onde for, quem marca a agenda tem de ser a AD e o Governo. Não pode ir a reboque dos outros partidos, senão eles colocam automaticamente as suas prioridades”, afirma Duarte Pacheco, no programa Casa Comum da Renascença, com a socialista Mariana Vieira da Silva.

A falta de uma maioria absoluta leva, contudo, a AD a não poder impor o seu programa às outras forças políticas.

“O sinal que os portugueses quiseram dar obriga a negociações entre os diferentes atores políticos”, adverte Duarte Pacheco na Renascença.