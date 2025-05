BE disponível para coligação de esquerda com PS em Lisboa

Mariana Mortágua está disponível a avançar com uma coligação de esquerda com o PS para a Câmara de Lisboa. No final da reunião com o Presidente da República, em Belém, esta quinta-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda recorda que o partido iniciou conversações com o Livre e o PAN em 2024, e que há já soluções em cima da mesa para algumas autarquias.

"Desse diálogo nasceram conversas que já existem neste momento, com o Livre e com o PAN, para projetos de convergência autárquica para poder eleger em todo o país vereadores à esquerda, e para poder combater a direita", afirmou a líder do BE.

Mariana Mortágua especificou que o partido mantém "inteira disponibilidade para, em Lisboa, conversar para uma alternativa que possa congregar todos os partidos à esquerda do Partido Socialista e o Partido Socialista para derrotar Carlos Moedas".

Alerta Constituição

Agora deputada única do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua diz estar ainda preocupada com a intenção de se avançar com a revisão constitucional, pedindo que os partidos se unam contra as propostas da direita.