Candidato do PSD a Miranda do Corvo morre subitamente no ginásio

O candidato do PSD à Câmara de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, faleceu esta quinta-feira, vítima de doença súbita, quando estava num ginásio no concelho vizinho da Lousã. A notícia é avançada pela agência Lusa, citando fonte do partido.

Gerente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Miranda do Corvo desde 2007, Paulo Silva, de 59 anos, era vereador da autarquia desde as últimas autárquicas e era o candidato às próximas eleições previstas para o final de setembro.

A candidatura de Paulo Silva foi apresentada formalmente no final de março, num evento com a presença de Rita Júdice, ministra da Justiça, e Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação.