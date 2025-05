Carneiro a solo conta com viragem das federações a seu favor e deverá ter apoio de Pizarro

A dias da reunião da Comissão Nacional do PS que vai definir o calendário e moldes de eleição do novo líder do partido, multiplicam-se os contactos de José Luís Carneiro junto de presidentes de federação e autarcas socialistas para garantir apoios para a candidatura a secretário-geral. Fonte próxima do ex-ministro garante à Renascença que “30% do partido está com ele”.

Ao que a Renascença apurou, há vários presidentes de federação do PS que já terão manifestado o apoio a Carneiro, onde se contam, para além da de Viseu, liderada por Armando Mourisco; a de Vila Real, presidida por Rui Santos; a de Coimbra onde preside o "pedronunista" João Portugal, que faz a transição; a que se junta o presidente da federação de Faro, Luís Graça.

A norte, Carneiro não conta com o líder da distrital do Porto, Nuno Araújo, que foi diretor de campanha para as legislativas de Pedro Nuno Santos, mas terá assegurado o apoio de Manuel Pizarro, candidato do PS à Câmara do Porto, com quem tem uma longa história de inimizade e tensão política.

O ex-ministro da Saúde do PS apoiou Pedro Nuno Santos para a corrida à liderança do partido em 2024, mas, várias fontes ligadas a Carneiro indicam à Renascença que Pizarro terá agora aceitado juntar-se ao antigo colega de Governo para a corrida interna.