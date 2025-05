Carneiro a solo conta com viragem das federações a seu favor e deverá ter apoio de Pizarro

A dias da reunião da Comissão Nacional do PS que vai definir o calendário e moldes de eleição do novo líder do partido, multiplicam-se os contactos de José Luís Carneiro junto de presidentes de federação e autarcas socialistas para garantir apoios para a candidatura a secretário-geral e fonte próxima do ex-ministro garante à Renascença que “30% do partido está com ele”.

Ao que a Renascença apurou, há vários presidentes de federação do PS que já terão manifestado o apoio a Carneiro, onde se contam, para além da de Viseu, liderada por Armando Mourisco, a de Vila Real, presidida por Rui Santos, a de Coimbra onde preside o "pedronunista" João Portugal, que faz a transição, a que se junta o presidente da federação de Faro, Luís Graça.

A norte, Carneiro não conta com o líder da distrital do Porto, Nuno Araújo, que foi diretor de campanha para as legislativas de Pedro Nuno Santos, mas terá assegurado o apoio de Manuel Pizarro, candidato do PS à Câmara do Porto, com quem tem uma longa história de inimizade e tensão política.

O ex-ministro da Saúde do PS apoiou Pedro Nuno Santos para a corrida à liderança do partido em 2024, mas, várias fontes ligadas a Carneiro indicam à Renascença que Pizarro terá agora aceitado juntar-se ao antigo colega de Governo para a corrida interna.

No Porto, o candidato conta ainda com o apoio de João Paulo Correia, antigo deputado e secretário de Estado do Desporto e que concorre agora à câmara de Vila Nova de Gaia. Em Braga, por onde José Luís Carneiro concorreu como cabeça de lista às legislativas de domingo, o candidato a secretário-geral do PS deverá contar com a importante concelhia de Guimarães liderada por Ricardo Costa, candidato socialista à autarquia local.

Mais abaixo, o presidente da federação de Santarém, Hugo Costa, também já terá manifestado apoio ao ex-ministro, bem como o candidato à câmara local, Pedro Ribeiro. Na contagem de espingardas, Carneiro deverá contar ainda com apoios nas distritais de Setúbal, Leiria, Guarda e Portalegre. Quanto à federação do PS de Lisboa, há autarcas como Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures e ex-líder da distrital, que já se juntaram à candidatura.

Foco nas autárquicas, presidenciais “fora da agenda”

Na Comissão Nacional do PS de sábado, o presidente do partido, Carlos César, irá apresentar uma proposta de realização de eleições diretas para o final de junho ou princípio de julho e o congresso fica para depois das autárquicas do Outono. É um calendário que agrada a José Luís Carneiro, segundo sabe a Renascença, que tem como prioridade tratar no imediato da eleição interna e depois das autárquicas.

Em função de uma unidade do PS em torno das autárquicas, Carneiro tenta a todo o custo que exista apenas a sua candidatura a secretário-geral do PS, na convicção profunda de que não haverá um candidato alternativo, ainda mais agora que se confirma que Fernando Medina, em declarações à estação de televisão Now, esclareceu que não avança para a liderança do partido.

“O ideal é que não aparecesse ninguém para dar coesão para as autárquicas”, diz fonte ligada ao ex-ministro da Administração Interna que admite à Renascença como possível que surjam candidatos como Daniel Adrião ou Miguel Prata Roque.

A mesma fonte socialista garante que Carneiro, se ganhar as diretas, pretende contar para o “seu projeto” com Fernando Medina, Duarte Cordeiro e com Mariana Vieira da Silva, sendo que a ex-ministra de Costa, em declarações ao programa Casa Comum da Renascença, já se retirou da corrida interna e o mesmo já fez o ex-ministro do Ambiente.

Um dos apoiantes de Carneiro, diz à Renascença que o partido “precisa de uma candidatura consensual” e que o ex-ministro da Administração Interna “não é o único com condições teóricas” para se candidatar, mas “é o que garante as condições práticas, foi a votos, fez um caminho de ligação ao partido e até ao último dia de campanha defendeu a candidatura do PS às legislativas”.

Este candidato autárquico da área do Porto, diz ainda à Renascença que o ex-ministro surge como um “líder consensual para que o partido avance para um processo eleitoral rapidamente” e remata, dizendo: “O partido quer muito José Luís Carneiro” e “todos estamos a tirar ilações das eleições”.

Com um partido em colapso e a precisar de reorganização, as autárquicas são vistas como uma prioridade e o alinhamento de eventuais candidaturas presidenciais como uma potencial fonte de ruído. Se o ex-líder do PS António José Seguro oficializar a candidatura nas próximas semanas, fonte próxima de Carneiro garante que o ex-ministro não irá tomar qualquer posição.

O calendário das presidenciais irá avançar na próxima semana com o anúncio oficial de Gouveia e Melo marcado para dia 29 deste mês, o mesmo dia em que o PSD vai oficializar o apoio a Marques Mendes. No PS, mantém-se a expectativa em torno de Seguro e de António Vitorino, ex-ministro da Defesa, que ainda não fechou a porta a Belém.