Pedro Duarte encabeça petição para suspender 2.ª fase do metrobus do Porto

O candidato do PSD/CDS à Câmara do Porto Pedro Duarte encabeça uma petição para suspender e mudar a segunda fase do metrobus, defendendo a circulação sem canal dedicado e a salvaguarda de árvores e da atual ciclovia.

"O bom senso reclama que haja ponderação antes de avançar com esta segunda fase. Porque esta segunda fase implica uma alteração - eu diria uma destruição - irreversível desta zona da Avenida da Boavista tal qual a conhecemos", disse hoje Pedro Duarte à Lusa.

Em causa está o projeto da segunda fase do metrobus, entre Pinheiro Manso e a Anémona, que esteve parada em tribunal mas já pode avançar.

"Isso implica suspender a obra, implica encontrar alternativas, porque nós acreditamos que há alternativas que vão cumprir o objetivo de mobilidade da cidade, que nós compreendemos e aceitamos, de interligar uma rede de transporte público, mas há alternativas que permitem preservar as árvores, o tal equilíbrio paisagístico junto ao Parque da Cidade e que permitem preservar a ciclovia", defendeu.

O também líder da distrital do PSD/Porto refere que não é objetivo dos peticionários "acabar com o projeto do metrobus", que está "numa fase em que já não dá para voltar para trás", mas levar o projeto a "ser repensado, sem isso implicar qualquer perda de fundos" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em concreto, a petição "Por uma Avenida da Boavista Verde, Humanizada e Sustentável" recusa "o avanço da segunda fase do metrobus em canal dedicado na Avenida da Boavista", defende que se impeça "o abate de dezenas de árvores, preservando o património arbóreo existente" e que se salvaguarde "a atual ciclovia, reconhecida como um exemplo de mobilidade suave e sustentável".

Cidade "continua sem conhecer, nem confiar, na eficácia" do metrobus



A petição refere que a cidade "continua sem conhecer, nem confiar, na eficácia" do metrobus, que ainda não está ao serviço, apontando que, na segunda fase, "ao impor um canal exclusivo e segregado para os veículos do BRT [metrobus], compromete-se a preservação do património arbóreo, desqualifica-se o espaço pedonal e elimina-se a experiência ciclável da avenida".

O ainda ministro dos Assuntos Parlamentares manifestou à Lusa que "o próprio modelo do autocarro a hidrogénio" lhe suscita "algumas dúvidas", lembrando que havia soluções já testadas como "viaturas elétricas", "elétricos rápidos e outras soluções em que os carris permitem estar assentes em relva, por exemplo".

Pedro Duarte disse que mais de uma centena de árvores poderiam vir a "ser destruídas" pelo projeto, mas de acordo com o concurso público consultado pela Lusa em janeiro de 2024, essas árvores "terão, na sua maioria, viabilidade para o transplante direto ou, no caso da programação de obra não o permitir, no transplante com armazenamento temporário em viveiro, pelo que está previsto o transplante de todos os exemplares" nas proximidades.

Já questionado acerca da ciclovia, uma vez que o projeto da segunda fase prevê que se mantenha uma, o candidato autárquico explicitou que a petição visa preservar "esta ciclovia, que tem um enquadramento muito diferente dentro de qualquer outra dentro da cidade".

Quanto à obra já executada na Avenida da Boavista, sem ciclovia e com parcos espaços verdes, Pedro Duarte assume que se tivesse sido ele a decidir "nunca teria sido esta a opção", considerando que "deveria ter havido uma outra preocupação "verde"", com soluções "que já existem noutras cidades europeias".

"Mas não foi essa a opção. Era o que faltava agora voltarmos a mais obras para destruir aquilo que acabou de ser feito. O meu foco nesta altura, e das pessoas que me acompanham nesta petição, é basicamente tentarmos que, pelo menos naquilo em que vamos a tempo, tentarmos evitar que sejam cometidos os mesmos erros", afirma.

Sobre os outros signatários, Pedro Duarte ainda não quis revelar nomes, pois a recolha de assinaturas começará hoje, estando prevista uma concentração no sábado no Parque da Cidade às 15h00.