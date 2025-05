Revisão constitucional? "Prioridade do país é estabilidade e formação do Governo", diz Nuno Melo

O presidente do CDS-PP "não concorda, nem discorda" com a intenção de se avançar para uma revisão da Constituição. Nuno Melo lembra que se trata "de um direito dos deputados".

Depois de ter sido o representante político com uma das reuniões mais longas no Palácio de Belém, nas audições que o Presidente da República está a fazer aos partidos, Nuno Melo lembrou que o CDS "votou contra a Constituição", em 1976, "por ser ideológica e impor ao país um caminho para o socialismo".

De acordo com o centrista "quando for o tempo (de revisão constitucional) o CDS apresentará as suas ideias", contudo disse que esta "não é a prioridade neste momento do partido".

Nuno Melo sublinha que "aprioridade é a estabilidade política e a formação de um Governo com PSD e CDS-PP na coligação da AD". O presidente do CDS-PP repete a afirmação de que "a prioridade para o país é a formação de Governo".

Ainda sobre os resultados de domingo, Nuno Melo afirma que "não há dúvidas de que quem ganhou foi a AD", para atirar a toda a oposição que "agora cabe aos outros trabalharem na estabilidade".

O centrista recusou comentar se está ou não confortável por a Iniciativa Liberal não ter conseguido o número de deputados suficiente para integrar um Governo em coligação, o presidente do CDS-PP afirma apenas que "o partido está confortável por ter feito parte da coligação pré-eleitoral".