Leitão Amaro. ​Imigrantes à espera de um carimbo é “problema limitado”

O ministro da Presidência garante que o atendimento dos imigrantes nos serviços consulares ficará resolvido nas próximas semanas.

António Leitão Amaro explica que se trata de um “problema limitado” que afetará “10/15 mil pessoas” e estima que em breve a situação ficará regularizada.

“Para ter uma ideia, estimamos que a capacidade de atendimento possa alcançar quatro ou cinco mil por semana. Portanto, mesmo que aparecessem todas as pessoas, como isto se iniciou na semana passada, seria uma coisa que duraria duas semanas e meia ou três”, argumenta.

Leitão Amaro acrescente que este problema “resulta de, finalmente, as regras em Portugal estarem a ser aplicadas e a documentação verdadeira e o controle do registo criminal estar a ser feito”.

A outro nível, Leitão Amaro recusa que a imigração seja um tema para a revisão constitucional. “São questões diferentes”, afirma.

O governante recusa a “ideia de que a preocupação com o tema da imigração seja uma coisa específica de um ou dois partidos”.

“Este Governo mudou a política de imigração. Hoje tem regras, tem controlo, não tinha no passado, quando o governo era do Partido Socialista”, diz, assegurando que, se o próximo Governo, presumindo que seja encabeçado por Luis Montenegro, “a regulação da imigração efetiva, mas com dignidade e com humanismo, continuará a ser, obviamente, uma política” a seguir.