Mariana Vieira da Silva afasta candidatura à liderança do PS

A ex-ministra dos governos de António Costa referiu, numa publicação na rede social Instagram, que nos últimos dias falou com "muitos militantes e simpatizantes do PS", onde concluiu que existia espaço "para uma candidatura alternativa".

A socialista Mariana Vieira da Silva revelou esta noite que não vai apresentar uma candidatura à liderança do Partido Socialista (PS), sublinhando a necessidade de união no partido após a derrota nas eleições legislativas de domingo, conquistadas pela AD.

"[Mas] tendo em conta o calendário com que fomos confrontados --- de estarmos a poucos meses de umas eleições autárquicas cujo tempo já tinha sido interrompido pelas legislativas---, entendemos ir ao encontro do apelo de unidade do partido, não apresentando uma candidatura que forçasse uma disputa interna em período eleitoral e prejudicasse a profunda reflexão que nos é exigida - para a qual estamos todos convocados", sublinhou.

Fonte dos socialistas adiantou à Renascença que o presidente do PS, Carlos César, vai propor à Comissão Nacional do partido a realização de eleições imediatas para o cargo de secretário-geral socialista, entre o fim de junho e início de julho .

Fernando Medina adiantou também esta noite que não será candidato a secretário-geral do PS , em declarações ao canal Now.

De acordo com a mesma fonte, Carlos César ouviu nas últimas horas "diversas personalidades apontadas como possíveis candidatos à liderança do PS e optou pelo cenário de eleições imediatas apenas para o cargo de secretário-geral do partido" na sequência da demissão de Pedro Nuno Santos do cargo.

Esta proposta, que será levada à Comissão Nacional do PS de sábado, foi subscrita também pelo líder do PS cessante, de acordo com a mesma fonte.

Na segunda-feira, o antigo candidato à liderança socialista, José Luís Carneiro, assegurou que estará disponível para servir o PS e Portugal, considerando que o partido deve fazer "uma reflexão profunda" e abrir um novo ciclo, contribuindo para a estabilidade política.