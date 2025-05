BE marca XIV Convenção Nacional para 29 e 30 de novembro

"Considero minha responsabilidade para com o BE, e a responsabilidade da direção para com o BE, e para com os eleitores, não só fazer um balanço amplo e sério destas eleições e do resultado eleitoral e da derrota que é do Bloco mas também da esquerda, como terminar o processo de preparação do partido para as autárquicas. Depois das autárquicas há uma nova convenção do Bloco que foi hoje convocada", sustentou.

A XIV Convenção Nacional estava marcada para os dias 01 e 02 de novembro e os prazos para apresentação de moções de orientação e respetivas listas já tinha terminado.

Tinham sido apresentadas duas moções de orientação: a "A", cuja primeira subscritora era Mariana Mortágua, e a "S", subscrita por um grupo de críticos da direção do BE, que inclui dirigentes que integraram a lista encabeçada por Mortágua na última convenção.

No passado dia 18, os bloquistas obtiveram o seu pior resultado de sempre em eleições legislativas, com menos 154.818 votos face a 2024 e passando de cinco parlamentares para uma deputada única: a líder, Mariana Mortágua, cabeça-de-lista por Lisboa.