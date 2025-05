Pedro Fidalgo Marques demite-se da Comissão Política Permanente do PAN

Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista do PAN nas eleições Europeias de 2024, anunciou, este sábado, a sua demissão da Comissão Política Permanente do partido.

Apesar da saída, o dirigente garante que mantém o seu compromisso com os princípios fundadores do partido, nomeadamente a defesa dos direitos dos animais, da natureza e dos direitos humanos.

Em comunicado, Pedro Fidalgo Marques diz que a decisão foi tomada na sequência de desacordos com decisões internas e com a forma como tem sido conduzida a participação democrática no seio do partido.

"Tornou-se evidente que o espaço de escuta e cooperação se tem vindo a estreitar, impedindo um funcionamento saudável do coletivo", aponta.

Pedro Fidalgo Marques faz questão, ainda assim, de esclarecer que esta saída não representa uma rutura com o PAN. "Saio de um órgão, não abandono o projeto", sublinha.

O ex-membro da Comissão Política Permanente acredita que a sua demissão deve ser encarada como um apelo à reflexão interna e ao reencontro com os princípios que, na sua perspetiva, tornam o PAN uma força política relevante e necessária.

"A minha saída não é um ato de rutura, mas de coerência", afirma.