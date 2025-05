Revisão constitucional. Ventura envia carta a Montenegro e Rui Rocha

O líder do CHEGA, André Ventura, enviou este sábado uma carta ao presidente do PSD, Luís Montenegro, e ao presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, propondo a formação de uma plataforma de entendimento para uma futura revisão constitucional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na missiva, Ventura sublinha que a nova composição parlamentar, resultante das eleições legislativas de 18 de maio, oferece uma “oportunidade histórica” para reformular a Constituição.

Entre os temas apontados pelo partido estão a neutralidade ideológica do preâmbulo constitucional, a criação de um círculo de compensação nacional, a clarificação sobre penas perpétuas com revisão, e a introdução do crime de enriquecimento ilícito no texto constitucional.