PCP alerta que os que votaram na direita vão ser "principais vítimas"

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, afiançou este domingo que os resultados das recentes legislativas não mandam o partido abaixo e alertou que a maioria de quem votou na direita vai ser vítima das políticas dessas forças.

"Uma parte significativa, se calhar até a maioria, daqueles que, por esta ou por aquela razão, deram o seu voto à direita nas suas diferentes expressões serão também as principais vítimas das opções políticas da direita", argumentou o líder comunista, ao discursar em Baleizão, no concelho de Beja.

O PCP precisa de todos estes eleitores "para combater a direita" e "para travar o que está em curso", acrescentou.

Paulo Raimundo intervinha no final das cerimónias promovidas pelo PCP para homenagear Catarina Eufémia e assinalar o 71.º aniversário do assassinato da trabalhadora rural desta aldeia do concelho de Beja "às mãos" do Estado Novo.

Em declarações aos jornalistas, após o comício, realizado sob um sol escaldante, mas com muitos militantes e simpatizantes comunistas, o líder do PCP não evitou a análise aos resultados eleitorais das legislativas de há uma semana.