Cafôfo não se recandidata, PS/Madeira convoca eleições internas depois das autárquicas

O presidente do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, vai convocar eleições na estrutura regional do partido após as autárquicas deste ano, às quais não será recandidato, indicou esta segunda-feira o socialista.

"Este meu ciclo político acabou", afirmou Paulo Cafôfo, em declarações aos jornalistas na sede do PS/Madeira, no Funchal, onde decorre uma reunião da Comissão Regional do partido para analisar a situação política.

O socialista adiantou que vai desencadear um processo interno de novas eleições, às quais não será recandidato, "abrindo espaço para uma reflexão, para que surjam outros candidatos e outras candidatas que possam, numa revisão estratégica, alimentar a esperança e construir um projeto para a região".

Paulo Cafôfo disse não sair antes das autárquicas de setembro ou outubro para não perturbar esse processo eleitoral, nomeadamente de escolha de candidatos, que atrasou devido às eleições regionais antecipadas do passado mês de março. .

"A nível nacional esse processo está concluído, aqui na região não está. E julgo que seria mau para o Partido Socialista, se abrisse já um processo interno, na perspetiva de existirem diversos candidatos, que julgo que vão existir, e que isso, no momento em que estamos a escolher pessoas para as listas em cada um dos concelhos, ser embrulhado [...] neste processo de eleições internas", defendeu.

"O Partido Socialista não teve os resultados que desejaria, nem a nível regional, nem a nível nacional. Vivemos tempos difíceis e complicados para o socialismo democrático, para os valores de quem é socialista, de quem acredita na democracia, de quem acredita que a política serve para servir as pessoas", reconheceu Paulo Cafôfo.

O PS/Madeira perdeu três deputados nas eleições regionais de 23 de março, passando a contar com oito eleitos, e foi ultrapassado pelo JPP, que passou a ser o principal partido da oposição.

Nas legislativas de 18 de maio, às quais o círculo da Madeira elegeu seis deputados, o PS conseguiu apenas um assento na Assembleia da República, perdendo assim um deputado face ao último sufrágio.

"O barco do Partido Socialista está no meio de uma tempestade, a toda a volta, e é nesta tempestade que eu considero que devo manter-me como capitão, segurando no leme, para que o barco possa ser levado a um porto seguro nesta travessia difícil até às eleições autárquicas e depois, obviamente, saíre com a consciência tranquila da missão realizada", reforçou.

Sobre a escolha de candidatos para as eleições autárquicas nos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira, Paulo Cafôfo indicou que esse é um trabalho da competência das concelhias do partido, perspetivando que esteja concluído dentro de cerca de duas semanas. .