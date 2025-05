Filipe Araújo anuncia candidatura à Câmara Municipal do Porto

Foi o "número dois" de Rui Moreira na Câmara Municipal do Porto e vai ser candidato nas eleições autárquicas deste ano, com o lema "Fazer à Porto".

"Queria confirmar que sou candidato à câmara da minha cidade. É algo de que tenho muito orgulho, é a sequência de um trabalho, uma reflexão, de muitos apoios que fui recebido ao longo dos últimos meses", começou por dizer Filipe Araújo na SIC Notícias, admitindo que o seu trabalho está "ancorado" ao movimento independente de Rui Moreira que esteve à frente da autarquia do Porto durante três mandatos.

Defendendo acima de tudo a independência, recusa comentar se tem o apoio do atual presidente da Câmara Municipal do Porto, indicando que Rui Moreira "já afirmou várias vezes que tentará manter-se afastado" das próximas autárquicas.

A rampa de lançamento para a candidatura foi lançada pelo próprio Rui Moreira em fevereiro. Na altura, Filipe Araújo considerou que não era ainda o momento certo para anunciar a candidatura.

Na corrida terá pela frente pelo menos dois candidatos: Pedro Duarte, da AD, e Manuel Pizarro, do PS.

Questionado sobre um eventual apoio do Chega à sua candidatura, Filipe Araújo disse que a situação "está resolvida à partida", uma vez que o movimento "aceita apoio de tudo o que são partidos da esfera democrática", rejeitando o cenário.

Vice-presidente de Rui Moreira na Câmara Municipal do Porto desde outubro de 2017, tem atualmente o pelouro das Finanças, Emprego e Empreendedorismo, além do pelouro do Ambiente e Transição Climática e o pelouro da Inovação e Transição Digital. Antes era já vereador, no primeiro mandato de Rui Moreira na autarquia do Porto.

Foi presidente das Águas e Energia do Porto e a Agência de Energia do Porto e é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, além de ter um mestrado em Telecomunicações pela Universidade de Manchester, no Reino Unido.