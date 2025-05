Manuela Ferreira Leite apoia Marques Mendes na corrida a Belém

Manuela Ferreira Leite é a primeira antiga líder do PSD a apoiar publicamente a candidatura de Marques Mendes às eleições presidenciais do próximo ano.

No depoimento a que a Renascença teve acesso, a antiga ministra refere: Marques Mendes “surge como candidato natural do PSD à Presidência da República, iniciativa a que me associo, não por amizade ou disciplina partidária, mas por convicção”.

Na semana em que o PSD reúne o Conselho Nacional para votar o apoio a Marques Mendes, Manuela Ferreira Leite vem a público anunciar o seu apoio, explicando que é por convicção que está ao lado do antigo líder do partido, que conhece há muitos anos e com quem trabalhou várias vezes no governo e não só.

“Conheço Luís Marques Mendes há muitos anos, nem sei dizer quantos, não apenas pela sua exposição pública, porque desde cedo desempenhou diversas funções em nome do PSD, mas especialmente porque trabalhei com ele, numa mesma equipe, em múltiplas circunstâncias”, escreve Manuela Ferreira Leite.

A antiga ministra dos governos de Cavaco Silva e ex-líder do partido diz ainda que testemunhou a “inesgotável dedicação à causa pública, quer como membro do Governo, líder parlamentar ou simplesmente militante do PSD e verifiquei que sempre foi uma voz cuja opinião poucos prescindiam de ouvir”.

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se na próxima quinta-feira, dia 29 de maio, para votar formalmente o apoio do partido à candidatura presidencial de Luís Marques Mendes, no mesmo dia em que Gouveia e Melo apresenta a candidatura a Belém.