Marques Mendes elogia mudança no PS que abre caminho a um Governo de quatro anos

O candidato às eleições presidenciais do próximo ano elogiou a postura do candidato a futuro líder do Partido Socialista que já garantiu viabilizar o governo de Luís Montenegro, considerando uma mudança de posição muito importante na vida política nacional.

“Isto é novo na política portuguesa nos últimos anos e nós devemos valorizar isto, porque isto vai mudar profundamente a situação”, disse Marques Mendes aos jornalistas, acrescentado que a posição de José Luís Carneiro vai dar estabilidade ao país e é bom para atrair investimento.

“Podemos ter um Governo de legislatura, o que é normal – é isso que manda a Constituição – podemos ter abertura para fazer pontes entre quem é Governo e quem é oposição, que é aquilo que, como sabem, eu tenho vindo a defender há quatro meses”, disse.

À entrada para um almoço com empresários da baixa de Lisboa, Luís Marques Mendes foi questionado sobre possíveis entendimentos com o Chega, mas reafirmou que, nesta altura, o que é importante sublinhar a mudança de posição por parte do Partido Socialista.