Ministra da Saúde evita falar em continuidade no cargo

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, confirmou esta segunda-feira que tomará posse como deputada na Assembleia da República, no próximo dia 3 de junho, eleita pelo círculo de Vila Real.

Todavia, quando questionada sobre uma eventual continuidade no cargo ministerial, respondeu estar focada apenas na missão parlamentar.

"No dia 3 de junho será a primeira sessão parlamentar e tomarei posse como deputada pelo círculo eleitoral de Vila Real", afirmou a ministra à margem do encerramento das celebrações dos 80 anos da CUF Saúde, em Lisboa. "Estou muito entusiasmada com essa missão que me foi conferida pelo voto dos portugueses e, por isso mesmo, é exatamente isso que me está a mover neste momento."