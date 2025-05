PAN questiona Governo sobre recusa da TAP de transportar cão de assistência

O PAN questionou esta segunda-feira o ministro das Infraestruturas sobre a recusa da TAP em transportar um cão de assistência de uma criança com autismo, apesar de uma ordem judicial brasileira que autorizava o embarque do animal.

Em causa está a notícia veiculada pela imprensa brasileira no domingo de que um voo da TAP, com origem no Rio de Janeiro e destino a Lisboa, foi cancelado na tarde de sábado depois de a companhia aérea portuguesa recusar-se a cumprir uma decisão judicial brasileira que determinava o embarque do cão de assistência na cabine.

O PAN, numa pergunta enviada por via parlamentar ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, sublinha que a passageira responsável pelo animal apresentou toda a documentação exigida e lamenta que a TAP tenha incorrido num "potencial desrespeito por normas internacionais de cooperação judicial e pelo princípio da boa-fé entre jurisdições".

"A TAP declarou ainda, de forma particularmente preocupante, que "não cumpriria ordens judiciais que pusessem em causa a segurança da operação aérea", uma posição que levanta sérias dúvidas sobre o respeito da companhia por decisões jurisdicionais soberanas e por direitos internacionalmente protegidos, nomeadamente no contexto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD)", lê-se no requerimento.