Três partidos, três horas e uma decisão: Marcelo quer indigitar Montenegro na quinta-feira

O chefe de Estado acrescentou que as reuniões estão agendadas para quinta-feira às 15:00, 16:00 e 17:00, no dia seguinte ao apuramento dos resultados dos círculos da emigração.

Questionado sobre se tenciona reunir-se com José Luís Carneiro, candidato a secretário-geral do PS, Marcelo respondeu: "Eu vou falar com a delegação que vier do PS, quem escolhe são eles."

O Presidente sublinhou ainda a importância da estabilidade governativa a médio prazo, mesmo para além do seu mandato, que termina a 9 de março de 2026. "Estou a trabalhar para que a estabilidade dure para além disso", disse.

Segundo Marcelo, esse trabalho passa por contactos continuados com os partidos: "Recebemos partidos, uma vez, duas vezes, para ter a garantia da estabilidade."

No horizonte está o arranque de um novo ciclo polític : "É muito importante o arranque neste período fundamental, é todo o ano de 25, ainda falta, e o começo de 26."