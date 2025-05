"Não há dinheiro que pague": a megaoperação para contar os votos do estrangeiro

O som é familiar: ao entrar no enorme pavilhão da FIL, esta terça-feira de manhã, parece que estamos junto a uma caixa registadora de um supermercado. Só que quem está nas mesas, não está a pesar maçãs ou a registar produtos de limpeza. Está a validar potenciais eleitores.

O cenário impressiona: um pavilhão, com uma área maior do que um campo de futebol 11, com 150 mesas de voto, cada mesa com (pelo menos) quatro pessoas. São mais de mil pessoas que trabalham como formigas no inverno para encher a despensa, com um prazo apertado: quarta-feira ao fim do dia.

O círculo da Europa elege dois deputados, o círculo Fora da Europa elege outros dois: são quatro lugares decisivos que podem levar o Chega a tornar-se o maior partido da oposição.

Passo a passo

Passo 1: O barulho semelhante à caixa do supermercado serve para ter a certeza de que o nome que aparece na base de dados é o mesmo que está no envelope.

Numa fase inicial, esse é o processo repetido em massa. Cada envelope traz o boletim de voto e uma cópia do documento de identificação do eleitor.

Passo 2: Só depois de se registar todos os votos, que esta terça-feira de manhã continuam a chegar, é que se começa a abrir os envelopes. Uma vez abertos, os membros das mesas de votos verificam se está tudo em ordem, isto é, se tem o boletim e um documento de identificação válido.

Passo 3: Quando confirmado que está tudo dentro das regras, os membros da mesa separam o boletim de voto da cópia do documento de identificação, e destroem este elemento. Tudo para assegurar que o voto é secreto. E o boletim de voto vai para uma urna.

Passo 4: Os votos são contados como acontece numa mesa de voto em território nacional. Um a um, os votos são contados.

Quem está nas mesas de voto?

As mais de mil pessoas estão distribuídas por 150 mesas, que contam os votos de uma secção. De Londres (Inglaterra), passando por Maputo (Moçambique), por Goiana (Brasil), Macau ou em Estugarda (Alemanha), mais de 300 mil votos são esperados.

Para uma mesa funcionar tem de ter pelo menos quatro pessoas: um presidente, um secretário e dois escrutinadores. Todos são indicados pelos partidos políticos e servem de vigilantes. A diversidade procura garantir que não existe fraude em momento algum. Também há voluntários, todos são pagos, perto de 50 euros por dia.

Afluência semelhante

Ainda podem chegar mais envelopes, mas até ao momento a perceção da Comissão Nacional de Eleições (CNE) é que o número de votantes no estrangeiro será semelhante ao do ano passado.

"Tenho a impressão que são sensivelmente o mesmo número de votos, não tenho os números, ainda estamos à espera de votos, por isso não posso ainda ter uma comparação exata", explica André Wemans, porta-voz da CNE em declarações à Renascença.

Orgulho de quem participa

Graça Ribeiro está na mesa 40, que conta votos de Londres. Vive em Corroios, no distrito de Setúbal, mas vinca que é uma "mulher do Norte". Vem de Freamunde, o sotaque confirma.

Tem experiência, é a presidente da mesa: "Eu adoro", diz, bem-disposta. Explica à Renascença todos os passos que são dados até à contagem final.

"Estou a fazer um bem para a nação, estar aqui estas horas todas... não há dinheiro que pague. E não é pelo dinheiro, é para servir Portugal. Adoro a política e gosto de estar aqui", resume Graça Ribeiro.

Assume que "às vezes" alguns votos são considerados nulos, fruto da documentação não estar exatamente como é exigido por lei, mas por enquanto é cedo para dizer se isso vai ser representativo.