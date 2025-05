Mais de um quinto dos votos dos emigrantes chegou a Portugal

Mais de um quinto dos votos dos eleitores portugueses residentes no estrangeiro chegou a Portugal até terça-feira, registando-se uma percentagem superior à registada nas eleições legislativas do ano passado, segundo dados oficiais.

O relatório da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) desta quarta-feira dá conta de que, até ao final de terça-feira, chegaram 347.932 cartas com os boletins de voto dos portugueses no estrangeiro.

Trata-se de 22,04% dos eleitores inscritos, uma percentagem superior à de 2024 (20,68%), em período homólogo da receção das cartas.

Além de terça-feira, e desde que as cartas com os boletins de voto começaram a chegar a Portugal, apenas no dia 20 de maio se registou uma percentagem superior à das legislativas do ano passado: 15,34% em 2025 e 15,06 em 2024.

Nos restantes dias, a percentagem de cartas recebidas foi sempre inferior.

Para este ato eleitoral estavam inscritos 1.578.890 eleitores portugueses residentes no estrangeiro.

O apuramento dos votos dos emigrantes portugueses, que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL), deverá eleger dois deputados para o círculo da Europa e dois deputados para o círculo Fora da Europa.

O resultado irá ainda determinar quem será o segundo partido mais votado nas eleições de 18 de maio: PS ou Chega.

A AD - Coligação PSD/CDS venceu as eleições legislativas de 18 de maio, com 89 deputados, se se juntarem os três eleitos pela coligação AD com o PPM nos Açores, enquanto PS e Chega empataram no número de eleitos para o parlamento, 58.

Nos últimos 20 anos, o PS e o PSD dividiram os mandatos pela Europa e Fora da Europa, mas este bipartidarismo terminou em 2024, quando o Chega elegeu um deputado por cada um dos círculos.