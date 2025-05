PSD e CDS lançam candidatura à câmara de Cascais no Bairro da Cruz Vermelha

Carlos Carreiras, que atingiu o limite de mandatos, é o mandatário da candidatura da coligação Viva Cascais que assina esta tarde o acordo de coligação com o CDS PP na associação de moradores do bairro da Cruz Vermelha

Em declarações à Renascença, o candidato da coligação, Nuno Piteira Lopes, explica porque razão os dois partidos decidiram dar o pontapé de saída para as eleições autárquicas num dos bairros sociais do concelho que em tempos foi marcado pela violência.

“Acho que vivemos tempos complexos e, por isso, é natural que a coligação Viva Cascais tenha escolhido o Bairro da Cruz Vermelha para poder apresentar a sua candidatura. Nós gostamos de estar no terreno, gostamos de estar junto de quem mais precisa e gostamos, essencialmente, de poder fazer eventos deste tipo, como é o caso da assinatura do acordo de coligação entre o PSD e o CDS” refere Nuno Piteira Lopes à Renascença.

Nas últimas eleições legislativas de maio, o Chega ficou em segundo lugar na freguesia de Alcabideche onde está o Bairro da Cruz Vermelha.

A coligação PSD- CDS lidera a câmara de cascais com maioria absoluta há vários mandatos, tem sete eleitos incluindo o presidente, do executivo fazem parte ainda três vereadores da coligação "Todos por Cascais" (PS/PAN/Livre) e um do Chega.

O atual vice-presidente da Câmara de Cascais, que tem os pelouros do ambiente, reabilitação urbana, polícia municipal, entre outras áreas, garante à Renascença que esta candidatura não rompe com o passado, mas tem novas ideias para o concelho de cascais.

“Não rasga com o passado, temos muito orgulho naquilo que fizemos, mas é uma candidatura com uma nova ambição, de uma nova geração e, por isso, mantemos aquilo que são os valores e os compromissos que nos caracterizam, mas temos, obviamente, uma visão renovada e, por isso mesmo, por termos uma visão renovada, o nosso programa também vai surpreender” garante Piteira Lopes.

A Renascença revelou em setembro que Nuno Piteira Lopes era o candidato do PSD à câmara de cascais, uma decisão que foi aprovada em Conselho Nacional do PSD no passado mês de janeiro.