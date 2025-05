André Ventura quer "estabilidade" e viabiliza programa de Governo

O presidente do Chega, disse a Marcelo Rebelo de Sousa que o partido vai votar contra a moção de rejeição do programa do Governo de Montenegro anunciada pelo PCP, porque considera que é uma irresponsabilidade abrir uma nova crise política que “é indesejável”.

“Não permitiremos que soluções irresponsáveis e irrealistas criem uma nova crise política no momento em que os portugueses querem estabilidade e querem um Governo e um Parlamento operacionais e com capacidade de funcionar e de continuar a trabalhar e de apresentar soluções por Portugal” disse André Ventura.

Em declarações aos jornalistas, após a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, o líder do Chega avisa o próximo Governo que, apesar de prometer uma oposição responsável, não vai deixar de lado o combate à corrupção e à promiscuidade dentro do Governo.

“O Governo deve sentir que tem no Chega um adversário de respeito, um adversário que quer estabilidade e credibilidade, mas nunca deve presumir nem nunca deve pensar que tem no Chega uma espécie de espelho do Partido Socialista que feche os olhos à corrupção, que feche os olhos aos conflitos de interesses dentro do Governo ou à promiscuidade dentro do Governo” referiu.