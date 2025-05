Duarte Pacheco propõe Orçamento da AD "que não provoque" o PS

Duarte Pacheco recomenda à AD que, à falta de uma maioria, tente negociar atempadamente o próximo Orçamento do Estado com o PS "desde que os socialistas também não exagerem e não coloquem coisas que sabem ser impossível aprovarmos".

No programa "Casa Comum", da Renascença, Duarte Pacheco, que coordenou durante vários anos o PSD na Comissão de Orçamento e Finanças onde o Orçamento de Estado é passado a pente fino, admite que vai existir a tentação da "provocação" entre ambas as bancadas, sugerindo à AD que tente fechar o Orçamento com os socialistas e apelando ao PS para que seja claro e construtivo desde o início.

"Se isso for dito logo à cabeça, atira a responsabilidade muito mais para o governo apresentar um orçamento mais 'nxuto. Com as medidas de acordo com o seu programa, mas uma coisa mais enxuta, que não provoque o Partido Socialista, que pode estar disponível à partida para o viabilizar", afirma Pacheco.

O antigo deputado sugere que a AD deixe as questões "mais provocatórias" para o Partido Socialista para um processo de aprovação autónoma, fora do Orçamento.

Revisão Constitucional? "Calma"

Duarte Pacheco não acredita na possibilidade de acordos escritos propostos pelo Presidente da República e aceites nomeadamente pelo PS. Pacheco critica ainda a proposta de revisão constitucional anunciada pela Iniciativa Liberal que acusa de ter querido dar um sinal de vida.

"A Iniciativa Liberal compreendeu que, depois das eleições, tinha perdido valor de mercado. E, como não contava para nada, teve que mostrar que estava viva", sintetiza o militante do PSD, na Renascença.

Duarte Pacheco sublinha que "não passa pela cabeça de nenhum português que esta seja a prioridade das prioridades", apesar de, pela primeira vez, existirem dois terços de deputados no centro-direita para fazer a revisão constitucional.

"Cinco minutos depois, vamos já fazer a revisão Dá a sensação de que é um revanchismo, que quer 'ir ao pote' com a pressa. Calma", apela.