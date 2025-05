Marcelo aconselhou Ventura a não se candidatar a Presidente da República

O presidente do Chega, André Ventura, confessou esta quinta-feira que Marcelo Rebelo de Sousa o aconselhou a não se candidatar às eleições presidenciais de 2026, com um argumento que o próprio considerou "compreensível".

"Neste contexto em que os portugueses me escolhem como líder da oposição, pode ser considerado de forma pouco claro", afirmou em entrevista ao Canal Now, concordando que não é benéfico estar em todas as frentes.

Sobre o conselho do Presidente da República, Ventura disse: "Vamos ver", não confirmando se será o candidato do Chega às presidenciais. "Vamos ter que esperar mais umas semanas para saber", acrescentou.