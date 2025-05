Mariana Vieira da Silva contra "carta branca" à AD. "Não podem aprovar orçamentos com PS e a Constituição com IL e CHEGA"

É a cartilha da governabilidade proposta por Mariana Vieira da Silva para o Partido Socialista. Garantias de estabilidade, diálogo com o PSD em certas áreas, mas nada de acordo escrito ou “carta branca”. A dirigente socialista segue a linha de José Luís Carneiro e defende que a AD tem de dizer ao que vem.

"Até pelas provocações e pelas 'cascas de banana' que tanto Chega como a Iniciativa Liberal têm deixado à AD, não me parece que possamos estar a falar de uma espécie de carta branca, de se dizer 'venha o que vier, aqui estamos'", avisa Mariana Vieira da Silva no programa Casa Comum, da Renascença.

A antiga ministra defende que a estratégia de negociação “medida a medida” da AD “é um caminho que põe em risco a democracia”, uma vez que, na opinião da deputada socialista, a AD pretende obrigar o PS a garantir a estabilidade do Governo através da aprovação dos Orçamentos do Estado, para depois ter total liberdade para negociar matérias como a revisão constitucional.

"Se o Governo quer negociar revisão constitucional e afins com o Chega e com a IL, então porque cabe ao Partido Socialista aprovar os orçamentos? Não consigo compreender essa lógica. Então, nos alicerces da democracia, vão negociar com os extremos e, depois, em medidas onde o acordo é mais à direita, vão contar com o Partido Socialista?", questiona Mariana Vieira da Silva no debate na Renascença, onde participa semanalmente com Duarte Pacheco.

Orçamento da AD não pode provocar o PS com medidas do Chega e da IL

Vice-presidente da bancada parlamentar do PS na legislatura cessante, Mariana Vieira da Silva aponta já para o Outono e critica a eventual inclusão de medidas “que o Governo sabe que conta com o voto favorável da IL e do Chega” no Orçamento do Estado da AD.

"É uma provocação. Não há nenhuma razão para, por vezes, pôr determinada legislação dentro do Orçamento, se tiver o acordo do Partido Socialista ou pelo menos a ideia de que o Partido Socialista não vai inviabilizar o Orçamento. Aí, quem não está a contribuir para a estabilidade política é a AD", alerta a dirigente do PS.

Questionada sobre a possibilidade de exigência, por parte do Presidente da República, de um acordo escrito para a legislatura entre PS e PSD, a recusa de Mariana Vieira da Silva é imediata.

"Não temos condições para agora, à partida, decidir caminhos por quatro anos. E nem faz sentido que o Partido Socialista o faça, porque o PS tem de se constituir como alternativa. A alternativa não é a oposição pela oposição. É explicar o que é que faria diferente."

Aberta ao diálogo com o PSD

Os avisos surgem depois da marcação da rota com outros dois portos de abrigo na navegação da governabilidade.

"A instabilidade política só beneficia o Chega e, portanto, o contributo para a estabilidade política deve ser um objetivo fundamental do Partido Socialista. Não apenas por isso, mas também por isso, pois a democracia também é feita deste retirar de conclusões daquilo que o eleitorado nos diz", sublinha Mariana Vieira da Silva na Renascença.

Logo a seguir, a dirigente socialista faz escala noutra zona de entendimentos ao centro. "Os diálogos, em temas clássicos mas também de emergência neste momento, como é o caso da habitação, devem existir. Durante décadas, o PS e o PSD mantiveram um diálogo muito forte e nunca divergiram, por exemplo, em matérias relacionadas com a imigração, onde as leis foram sempre muito estáveis. E era prejudicial que tivessem deixado de ser assim", salienta no programa Casa Comum.

Eleições internas depois das autárquicas eram indesejadas por muitos

O nome de Mariana Vieira da Silva foi ventilado como alternativa a José Luís Carneiro. Uma semana depois de ter admitido que havia militantes em melhores condições para avançar, ninguém deu esse passo.

"A conclusão que tirei dos contactos que fiz – e que também sei que outras pessoas do Partido Socialista fizeram – é que eram indesejadas disputas antes das eleições autárquicas. E, além de ter percebido que eram indesejadas por muitos candidatos, também me parece que não serviriam para o propósito que deviam servir, que é contribuir para a reflexão", explica Mariana Vieira da Silva, partidária de um quadro "onde era mais fácil aparecerem mais candidatos", mas que obrigaria o Partido Socialista a fazer a sua disputa interna depois das eleições autárquicas.

Mariana Vieira da Silva discorda da opção por um calendário "mais acelerado", mas os contactos levam-na a concluir que "neste momento não faz sentido fazer aquilo que me parecia mais importante ao Partido Socialista: uma disputa séria, aprofundada, com debates abertos e participados".

Direção de José Luís Carneiro será "abrangente"

O calendário atira então o debate para o Congresso pós-autárquicas, colocando muito foco a curto prazo no "papel central" do secretário-geral eleito. Mariana Vieira da Silva confia que José Luís Carneiro se baseie, entretanto, em "decisões mais colegiais, precisamente por forçarem o debate e o compromisso de cada um de nós, que faz parte desses órgãos, com a solução a encontrar".

A dirigente socialista diz ter observado essa tendência nas últimas intervenções de José Luís Carneiro, ao contrário dos primeiros dias após as eleições.

Questionada sobre a possibilidade de integrar a direção de Carneiro, Mariana Vieira da Silva joga à defesa. "Não se comentam convites que não se receberam, mas tenho a certeza que José Luís Carneiro tentará – e conheço-o muito bem – ter uma direção muito abrangente".

Sobre o seu futuro, a comentadora residente do programa Casa Comum assume que "um militante de um partido também deve poder fazer a sua parte" no debate sobre o partido e o país.

"Procurarei continuar a falar destes temas em todos os sítios que puder e pensar individualmente, em pequenos grupos, quais são os caminhos que o PS precisa de percorrer para o seu objetivo principal, que é voltar a merecer a confiança dos portugueses", remata Mariana Vieira da Silva.