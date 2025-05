Montenegro garante que há “condições diferentes" na relação entre o Parlamento e o Governo

Apesar da AD ter ainda ficado longe da maioria absoluta, Luis Montenegro acredita que estão reunidas as condições para que o país tenha estabilidade política e lembra que quer o Chega quer o Partido Socialista garantiram viabilizar o programa de Governo.

No discurso inicial ao Conselho Nacional, Luis Montenegro apresentou as suas contas e referiu que o PSD e o CDS CDS-PP têm mais deputados – 91 – do que o PS com toda a restante oposição, exceto o Chega, e tem mais votos do que o partido de André Ventura e todos os outros, exceto o PS.

Feitas estas contas, Montenegro conclui que agora a relação de forças é mais favorável e que há condições que fazem antever uma dinâmica diferente entre o parlamento e o governo.

“Esta situação é muito diferente da anterior. Há condições na relação do parlamento com o Governo que são diferentes e fazem antever uma dinâmica diferente na relação da Assembleia da República com o Governo” disse Montenegro que lembrou as garantias dadas pelo PS e pelo Chega à saída do palácio de belém.

“É também por isso que as oposições, todas de uma forma geral, mas em particular as oposições mais representativas, assumiram o seu compromisso de garantir a estabilidade política, de respeitar essa vontade, de não viabilizar a pré-anunciada moção de rejeição ao Programa do Governo que um grupo parlamentar já enunciou e anunciou”, afirmou.

O primeiro-ministro indigitado refere que há condições para uma legislatura em que a estabilidade política “deve ser a pedra dominante dos que assumiram esse compromisso, estejam eles no Governo ou nas oposições”.

No discurso Montenegro referiu ainda que o combate à burocracia é uma das prioridades do próximo executivo e avisou que a simplificação vai acabar com a multiplicação de pareceres que existem hoje em dia.

“Vamos lançar um procedimento sem nenhuma comparação com todos os esforços que já fizemos até hoje para tornarmos a nossa administração menos burocrática.”