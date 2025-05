Montenegro regressa a Belém e é indigitado primeiro-ministro

O Presidente da República indigitou Luis Montenegro como primeiro-ministro. A informação foi adiantada numa nota divulgada no site da Presidência da República.

"Atentos os resultados das eleições para a Assembleia da República, ouvidos os Partidos Políticos nela representados, nos termos constitucionais, e assegurada a viabilização parlamentar do novo Executivo, o Presidente da República indigitou hoje o Dr. Luís Montenegro como Primeiro-Ministro do XXV Governo Constitucional", refere a nota.

Ainda não se sabe qual a data da posse do Governo, uma vez que está dependente da publicação dos resultados eleitorais.

"A nomeação e posse do Governo ocorrerão após a publicação dos resultados definitivos das eleições e a reunião constitutiva da nova legislatura da Assembleia da República", refere a nota de Belém.

Luis Montenegro regressou sozinho ao Palácio de Belém para ser indigitado, vinte minutos depois de ter abandonado a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa. Nesse intervalo, o líder do PSD ainda teve tempo para comer um pastel de Belém, enquanto esperava que o Presidente o voltasse a chamar ao palácio.

Na sua reunião com Marcelo, o presidente do PS, Carlos César, comunicou que Montenegro deve ser indigitado como primeiro-ministro, e que o Partido Socialista vai viabilizar o programa de Governo no Parlamento.

Já o Chega, através de André Ventura, indicou que quer "estabilidade" e vai viabilizar o programa de Governo, referindo que estão em curso negociações sobre a eleição do Presidente da Assembleia da República.