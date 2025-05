Montenegro trava a revisão constitucional e garante diálogo com todos

“Haverá todo o tipo de contactos, formais e informais, aqueles que forem necessários para que no fim as portuguesas e os portugueses fiquem a ganhar. Não vale a pena estarmos a teorizar, não vale a pena estarmos a arranjar argumentos para dividir o país quando aquilo que o país pede é que nos possamos unir e convergir para resolver os seus problemas. Esse é o espírito do Governo e é a responsabilidade do Governo. Governar, convergir, agregar, somar, é isso que vamos fazer nos próximos 4 anos” garantiu Montenegro.

Depois da segunda audiência com o Presidente da República, onde foi indigitado como primeiro-ministro , Luis Montenegro voltou a referir que está disponível para dialogar com todos os partidos políticos e não tem preferência por nenhum deles.

Nas declarações que fez aos jornalistas, Luis Montenegro sublinhou por duas vezes que a AD saiu reforçada das últimas eleições legislativas, conseguiu mais de 2 milhões de votos e aumentou a diferença quer para o Chega e também para o Partido Socialista.

O primeiro-ministro indigitado que falou pela primeira vez depois da noite eleitoral, garantiu que não vai fazer qualquer acordo de governação ou de incidência parlamentar e vai procurar entendimentos pontuais.

“Nesta legislatura temos mais 31 deputados que a 2ª força política e mais 33 que a 3ª(PS). Nós não vamos celebrar nenhum acordo permanente de governação nem de incidência parlamentar com nenhuma força política, vamos dialogar com todas as forças políticas na procura das melhores soluções legislativas e governativas para responder às necessidades das portuguesas e dos portugueses e contamos com todos, como é natural” assegurou Montenegro.

O líder do PSD disse ainda que não há calendário para a nomeação e posse do governo, mas adiantou que o novo executivo vai ter caras novas a pensar no futuro.

“Vai com certeza ser constituído por muitos elementos que transitam do Governo anterior, mas é um Governo com renovada energia, focado no futuro a olhar para aquelas que são as tarefas que temos pela frente” disse aos jornalistas.

Luis Montenegro regressou sozinho ao Palácio de Belém para ser indigitado, vinte minutos depois de ter abandonado a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa. Nesse intervalo, o líder do PSD ainda teve tempo para comer um pastel de Belém, enquanto esperava que o Presidente o voltasse a chamar ao palácio.

Na sua reunião com Marcelo, o presidente do PS, Carlos César, comunicou que Montenegro deve ser indigitado como primeiro-ministro, e que o Partido Socialista vai viabilizar o programa de Governo no Parlamento.

Já o Chega, através de André Ventura, indicou que quer "estabilidade" e vai viabilizar o programa de Governo, referindo que estão em curso negociações sobre a eleição do Presidente da Assembleia da República.