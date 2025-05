PR recorda "infatigável empenho" de Barbedo de Magalhães no apoio à causa timorense

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quinta-feira a morte do professor universitário António Barbedo de Magalhães, lembrando o "infatigável empenho" no apoio à causa timorense e na defesa dos direitos humanos do povo de Timor-Leste.

Numa nota de pesar publicada na página na Internet da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou "com sentido de gratidão o infatigável empenho do professor António Barbedo de Magalhães no apoio à causa timorense e na defesa dos direitos humanos do povo de Timor-Leste".

"O Presidente da República apresenta as mais sentidas condolências à família e amigos do professor António Barbedo de Magalhães, Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique", pode ler-se.

António Barbedo de Magalhães, 82 anos, que nasceu na cidade da Horta, na ilha açoriana do Faial, e que foi um dos grandes apoiantes e divulgador da causa timorense durante e ocupação indonésia, morreu na quinta-feira no Hospital Fernando Pessoa, em Gondomar, disse à Lusa a nacionalista timorense Fátima Guterres.

Professor Emérito da Universidade do Porto, por decisão unânime do Senado de 22 de janeiro de 2014, Barbedo Magalhães cumpriu o serviço militar a partir de outubro de 1974 em Timor, país para o qual, já doutorado em Ciências Aplicadas pela Universidade de Gand, na Bélgica, em 1973, em Ciências Aplicadas, na área da Metalurgia, coordenou o trabalho de uma equipa luso-timorense que elaborou um projeto para a reestruturação do ensino em Timor, com vista a uma eventual independência a médio prazo.

Membro da Comissão para os Direitos do Povo Maubere, da Associação Paz e Justiça para Timor-Leste e da Comissão Organizadora das Jornadas de Timor da Universidade do Porto, além de ter organizado numerosas conferências em Portugal, Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Brasil e outros países, é autor de sete livros sobre Timor-Leste, o último dos quais, editado pela Afrontamento em 2007, tem 3 volumes (1.000 páginas) e cerca de mais 10.000 páginas em documentos anexos, sobre a história política de Timor-Leste desde 1942 até 2007.

Pelo seu trabalho em prol da causa de Timor-Leste, foi agraciado com a Ordem do Infante D. Henrique (Grande Oficial), em 10 de junho de 2000, pelo então Presidente português, Jorge Sampaio, e com a Ordem de Timor, em 20 de Maio de 2012, pelo então Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Taur Matan Ruak.