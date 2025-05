Cristóvão Norte é o candidato do PSD à Câmara de Faro

O deputado do PSD Cristóvão Norte apresentou esta sexta-feira a sua candidatura à presidência da Câmara de Faro nas autárquicas deste ano, acompanhado por José Macário Correia que concorre, pelo mesmo partido, à presidência da Assembleia Municipal da autarquia.

O candidato, de 48 anos, que é o presidente do PSD Algarve, tem uma licenciatura em Economia, outra em Direito e uma pós-graduação em Assuntos Europeus, tendo sido vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD na legislatura anterior.

Cristóvão Norte concorre ao lugar ocupado até agora por Rogério Bacalhau, do mesmo partido, impossibilitado de se recandidatar devido à lei de limitação de mandatos.

No discurso da apresentação da candidatura, Cristóvão Norte realçou a necessidade de desenvolver o concelho de Faro de forma a que este seja "atrativo" e forneça "qualidade de vida" aos que aí vivem, ao mesmo tempo que se afirme como "uma grande capital regional".

"Vamos tratar do subfinanciamento crónico da autarquia", invertendo a situação que coloca o concelho como tendo "um nível de financiamento público reduzido, resultado da lei das finanças locais", defendeu.

O candidato também quer desenvolver várias infraestruturas, tendo referido o desejo de erguer um pavilhão multiúsos, entre outros, "à altura de uma capital regional".

Cristóvão Norte também gostaria que o Aeroporto Gago Coutinho contribua para assegurar uma compensação às externalidades negativas que produz, principalmente na freguesia de Montenegro, melhorando o nível de vida das pessoas que aí vivem.

Cristóvão Norte tem já como adversário conhecido nas próximas eleições para a Câmara de Faro o socialista António Miguel Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), que conclui o seu terceiro mandato à frente da autarquia vizinha de Olhão e não se pode recandidatar nesse concelho, devido à lei de limitação de mandatos.

Outro candidato à autarquia da capital algarvia é o advogado Duarte Baltazar pela coligação formada pelo PCP e pelo PEV.

Nas últimas eleições autárquicas para a Câmara de Faro, em 2021, a coligação liderada pelo PSD venceu, com 47,76% dos votos, elegendo seis dos nove vereadores em disputa, enquanto o PS ficou na segunda posição, com 30,58 %, garantindo os restantes três eleitos.

A coligação PCP-PEV em terceiro lugar, com 6,48% dos votos, e o Chega em quarto, com 5,13%, não conseguiram eleger qualquer vereador.

O concelho de Faro tem 67.566 habitantes (2021) e uma superfície de 201,2 km2 , estando dividido em quatro freguesias: União de Freguesias de Faro, Montenegro, União de Freguesias de Conceição e Estoi, e Santa Bárbara de Nexe. .

O município é limitado a norte pelo de São Brás de Alportel, a leste por Olhão, a oeste por Loulé e a sul com o oceano Atlântico.