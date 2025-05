Montenegro propõe apoio do PSD a Marques Mendes nas Presidenciais

O PSD reuniu-se esta quinta-feira para oficializar o apoio do partido a Luís Marques Mendes como candidato presidencial, que teve apenas um voto contra.

Na voz de Luís Montenegro, que destacou a sua "isenção e imparcialidade" política, o ex-líder parlamentar e atual conselheiro de Estado foi destacado pelo primeiro-ministro indigitado esta quinta-feira como uma figura "com quem se pode contar".

"Ficaremos em muito boas mãos para podermos projetar em cinco anos um período de regular funcionamento das instituições, sabemos com o que podemos contar, sabendo que não vem daí nenhuma surpresa",afirmou na na sua intervenção inicial no Conselho Nacional do PSD aberta à comunicação social.

O órgão, que é responsável por "aprovar as propostas referentes ao apoio a uma candidatura a Presidente da República", reuniu-se poucas horas depois de outra candidatura ter sido apresentada - a de Henrique Gouveia e Melo - e ao mesmo tempo que André Ventura revelava que o atual chefe de Estado o aconselhou a não se candidatar às eleições que se realizam apenas no início de 2026.

Perante os conselheiros nacionais do PSD, Montenegro recordou que no último congresso traçou um perfil para um candidato presidencial a ser apoiado pelo partido, que considerou encaixar no antigo líder do PSD Luís Marques Mendes.

"Temos alguém do nosso espaço político que é um anterior presidente do PSD, uma pessoa altamente qualificada que nós conhecemos muito bem e que o país também conhece bem e que apresenta características que são muito consentâneas e adequadas ao exercício da função do Presidente da República", disse.

Ironizando, Montenegro acrescentou que até tem uma característica "que não é propriamente a mais agradável para o PSD", provocando risos na audiência.

"É que nem sempre concorda com o PSD, mas isso é uma das características dos Presidentes da República que nós já elegemos", afirmou, referindo-se a Cavaco Silva e a Marcelo Rebelo de Sousa.