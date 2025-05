Ventura quer ir além do "ressentimento" e torna discurso mais positivo

Na noite eleitoral de 18 de maio, na sede do Chega, os militantes cantavam, depois do anúncio da demissão de Pedro Nuno Santos: "Luís, és o próximo". O Luís era Luís Montenegro, primeiro-ministro e líder da AD. Depois de destronar o PS e passar para a segunda força política, o partido repetiu o que sempre fez: olhar para cima.

Só que o objetivo de vir um dia a vencer eleições é ainda mais ambicioso e tem outras exigências: conseguir que os eleitores olhem para o partido como um partido responsável para governar o país. Pular a cerca de partido de protesto (onde está o PCP, o Bloco de Esquerda ou o Chega) para o lado do arco da governação é um salto grande, e André Ventura - que calcula todos os saltos que quer dar - sabe que a estratégia tem de ser ajustada se quiser mesmo dar o salto final.

Um dirigente do partido ouvido pela Renascença nega que esteja a haver uma mudança: "Sempre dissemos isto, os comentadores é que não queriam ouvir". Acredita que não há uma estratégia a seguir e assegura que não recebeu instruções para se moderar. Mas há novidades nas intervenções de André Ventura.

Um tom mais positivo

Ciente das dificuldades de ganhar a confiança dos eleitores da AD, André Ventura até adaptou a frase que um dia disse para António Costa: "Vou atrás de ti". Para Luís Montenegro, a conversa foi outra: "Hoje não vamos atrás de ninguém. Hoje é só com os portugueses, com quem me comprometo até ao último minuto a devolver-vos o orgulho neste país. Vou à frente para liderar".

Parece um pormenor, mas é exemplo prático da mudança do discurso que o líder do Chega vai ensaiando para alargar a base eleitoral. Esta semana, durante a segunda noite eleitoral do partido - em que aproveitaram para capitalizar o facto de os votos da emigração os colocar à frente do PS - André Ventura deixou algumas pistas do que vai tentar fazer.

Numa entrevista à CNN Portugal, esta semana, André Ventura usou uma expressão que espelha bem como pensa: "Chega agora não pode ser só o partido que dá voz ao ressentimento“, começou por dizer. Em alternativa, quer um partido “preparado para governar“.