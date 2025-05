Chega mantém intenção de avançar com processo de revisão constitucional

O líder do Chega lamentou esta sexta-feira que o presidente do PSD tenha afastado a hipótese de rever a Constituição, mas garantiu que o seu partido mantém a decisão de avançar com um processo.

Em declarações aos jornalistas à entrada para uma reunião do Conselho Nacional do Chega, na Moita, André Ventura disse que o seu partido vai avançar com a proposta de revisão constitucional no parlamento com a "esperança de que aquilo que o primeiro-ministro disse possa ainda ser revisto à luz da humildade democrática que é preciso ter quando não há maiorias".

"Dirijo-me diretamente ao primeiro-ministro: se não aproveitamos este momento histórico para fazer mudanças como esta, para que é que serve o voto, para que é que serve o mandato que nos deram, para que é que serve a maioria?", questionou o líder do Chega.

O presidente do PSD afirmou na quinta-feira que a revisão constitucional é "um assunto arrumado" neste momento e elegeu a modernização e simplificação da administração pública como "trave-mestra" da futura governação.

Na sua intervenção inicial perante o Conselho Nacional do PSD, que foi aberta à comunicação social, Luís Montenegro voltou a referir-se ao tema da revisão constitucional, que já tinha dito não ser uma prioridade à saída da audiência com o Presidente da República.

"Enquanto não tivermos aquilo que é prioritário orientado, não contam connosco para isso, e como não contando connosco para isso não há isso, esse assunto está arrumado até haver uma altura considerada adequada", afirmou.