Legislativas. Resultados finais confirmam vitória da AD com mais de dois milhões de votos

A AD ganhou as legislativas de 18 de maio conseguindo 2.008.488 votos nas duas coligações lideradas pelo PSD, com o Chega a tornar-se o segundo partido em número de deputados, mas com menos votos do que o PS.

De acordo com o mapa oficial hoje publicado em Diário da República, que manteve a distribuição de mandatos já divulgada, a AD (coligação PSD/CDS-PP no Continente e Madeira) conseguiu 1.971.602 votos e 88 deputados a que se somam os 368.886 votos obtidos pela coligação PSD/CDS-PP/PPM nos Açores, com mais três parlamentares eleitos.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) fez publicar hoje em Diário da República o mapa oficial com os resultados das eleições e a relação dos deputados eleitos para a Assembleia da República, depois de os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral terem sido divulgados na quarta-feira à noite, quando foi concluída a contagem dos círculos da emigração.

Este mapa da CNE inclui os votos e percentagens de todas as forças políticas que concorreram às legislativas, apresentando as percentagens face ao número de votos expressos, excluindo brancos e nulos, ao contrário dos resultados divulgados pelo Ministério da Administração Interna na internet.

Segundo o cálculo da Agência Lusa que engloba os votos expressos, brancos e nulos, as duas coligações lideradas pelo PSD conseguiram 2.008.428 votos (31,78%) e 91 deputados (89 do PSD e dois do CDS-PP).

Em número de votos, seguiu-se o PS com 1.442.542 votos (22,83%) e 58 deputados.

No entanto, o Chega, que conseguiu 1.438.554 votos (22,76%), elegeu 60 deputados, tornando-se a segunda força política na Assembleia da República.

O quarto partido é a Iniciativa Liberal (IL), com 5,36%, 338.974 votos e nove deputados, mais um do que em 2024, surgindo em quinto o Livre (L) com 4,07%, 257.291 votos e seis deputados, mais dois do que há um ano.

Segue-se a CDU (PCP-PEV), com 2,91%, 183.686 votos e três deputados, menos um do que nas anteriores eleições. Com um deputado surgem o Bloco de Esquerda, com 1,99%, 125.808 votos e apenas um deputado, menos três.

O PAN obteve 1,38%, 86.930 votos e o Juntos pelo Povo (JPP), da Madeira, conseguiu eleger um deputado com 0,33% e 20.900 votos.