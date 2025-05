Rui Rio é mandatário nacional de Gouveia e Melo

[notícia em atualização]



Rui Rio foi este sábado anunciado como mandatário nacional da candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio, a segunda surpresa política do dia depois da demissão de Rui Rocha da liderança da Iniciativa Liberal, teve lugar no Porto, durante um jantar no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

O ex-líder do PSD afirmou, no discurso, que não tinha intenção de "voltar aos palcos principais da política nacional", mas citou "a instável conjuntura externa" e a "complexa situação económica e social", além da "degradação acentuada da própria qualidade da democracia" como motivos para se envolver diretamente nas eleições presidenciais.

"Não ter disponibilidade para a vida pública é hoje compreensível", declarou Rui Rio, apontando depois que vários "condicionamentos" que mencionou "põem em causa a futura qualidade da vida dos nossos filhos, colocam perante a nossa consciência o dever cívico de renunciar ao nosso comodismo pessoal e, acima de tudo, a uma passividade cúmplice".