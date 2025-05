Rui Rocha demite-se da presidência da Iniciativa Liberal

[notícia em atualização]



Rui Rocha demitiu-se este sábado da presidência da Iniciativa Liberal. O líder da IL fez o anúncio público depois da Comissão Executiva do partido, em Lisboa, e de informar primeiro os membros do partido através de um email.

O atual líder dos liberais vai continuar a ser deputado, mas não se vai recandidatar à liderança do partido, e referiu que os resultados eleitorais da IL não lhe dão a "preponderância" para o novo ciclo político iniciado após as eleições legislativas de 18 de março.

Na mensagem enviada aos membros da IL antes do anúncio no final da Comissão Executiva, Rui Rocha afirmou estar "convencido" que o partido tomou "as decisões certas nos momentos críticos", como na "discussão da moção de confiança" e na recusa de coligações pré-eleitorais, e que os nove deputados eleitos nas eleições legislativas de 2025 (mais um do que o partido conseguiu nas legislativas de 2024) não são "ainda os suficientes" para "acelerarmos Portugal conforme queríamos e era tão necessário".